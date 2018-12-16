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В Червене из-за сильного ветра рухнула новогодняя ёлка
Новости Беларуси. Вечером 16 декабря в Червене из-за сильного ветра упала украшенная гирляндами и игрушками новогодняя ёлка.
«Прогноз погоды по-червеньски: ёлка лежит – сильно ветрено», –
В комментариях пользователи поддержали шутку, отметив, что елка устала и захотела вздремнуть. К слову, в воскресенье порывы ветра в Червене достигали 14 м/с.
Несколько лет назад аналогичный случай произошёл на площади в Боровлянах.
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Новости Беларуси. Вечером 16 декабря в Червене из-за сильного ветра упала украшенная гирляндами и игрушками новогодняя ёлка. «Прогноз погоды по-червеньски: ёлка...
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