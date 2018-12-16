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Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси не вышла в элиту

17.12.2018 13:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на минорной ноте завершила выступление в первом дивизионе чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси не вышла в элиту

Заключительный поединок против латвийцев уже не имел турнирного значения: белорусы досрочно лишились шансов на повышение в классе.

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси не вышла в элиту

Была лишь возможность хлопнуть напоследок дверью. Увы, наши парни ей не воспользовались. Белорусы уступили латвийцам 1:3.
 
 
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на минорной ноте завершила выступление в первом дивизионе чемпионата мира, сообщили в программе...
 
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