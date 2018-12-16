ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира по плаванию

17.12.2018 12:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Илья Шиманович завоевал вторую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира по плаванию

Накануне в финале на дистанции 50 метров брассом наш спортсмен показал второй результат, уступив лишь южноафриканцу Камерону Ван дер Бургу.

Любопытно, что ранее Шиманович также завоевал в Ханчжоу серебро, но на дистанции 100 метров брассом. И тогда золото тоже было у Ван дер Бурга.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Илья Шиманович завоевал вторую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Повторный мониторинг строительной площадки Хотимского РГС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика