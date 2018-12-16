ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2019 году

17.12.2018 14:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2019 году

Правительство Беларуси определило график переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в министерстве труда и соцзащиты в понедельник, 17 декабря.

Решение утверждено постановлением Совмина N906.

2 декабря в постановлении, в списке выходных дней не упоминается, следовательно нормативно этот день остается рабочим.

В соответствии с постановлением рабочие дни в 2019 году переносятся: с 6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6 и 7 мая 2019 года – 3 дня; с 10 мая (пятница)  на субботу 18 мая. При этом днями отдыха будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года – 4 дня.

Кроме того, рабочий день переносится с 8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября – 4 дня.

В конце уходящего 2018 года белорусов ожидают две рабочие субботы, 22 и 29 декабря. При этом, на Рождество белорусы будут отдыхать три дня подряд – 23-25 декабря, также длинные выходные придутся на Новогодние праздники – 30, 31 декабря уходящего года и 1 января 2019-го.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси определило график переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в министерстве труда и соцзащиты в понедельник, 17 декабря.
 
Новости дня
Новости разные
 
Календарь с Путиным стал хитом в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика