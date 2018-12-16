Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2019 году





Правительство Беларуси определило график переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в министерстве труда и соцзащиты в понедельник, 17 декабря.

Решение утверждено постановлением Совмина N906.

2 декабря в постановлении, в списке выходных дней не упоминается, следовательно нормативно этот день остается рабочим.

В соответствии с постановлением рабочие дни в 2019 году переносятся: с 6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6 и 7 мая 2019 года – 3 дня; с 10 мая (пятница) на субботу 18 мая. При этом днями отдыха будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года – 4 дня.

Кроме того, рабочий день переносится с 8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября – 4 дня.

В конце уходящего 2018 года белорусов ожидают две рабочие субботы, 22 и 29 декабря. При этом, на Рождество белорусы будут отдыхать три дня подряд – 23-25 декабря, также длинные выходные придутся на Новогодние праздники – 30, 31 декабря уходящего года и 1 января 2019-го.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

