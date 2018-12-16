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На заметку любителям шоп-туров. Ни один торговый центр в Литве не будет работать в Рождество

17.12.2018 14:04 — Разное | Tut.by  
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В этом году ни один торговый центр в Литве не будет работать в первый день Рождества, 25 декабря, также некоторые магазины не будут работать и 1 января, сообщает delfi.lt.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Так, 25 декабря в торговых центрах Akropolis не будут работать не только магазины, но и рестораны и кафе. «Посоветовавшись с арендаторами, мы решили, что в этом году первый день рождества для всех будет выходным, посетителей мы ждем 26 декабря», — сказал представитель компании Akropolis group Доминикас Мертинас. 24 декабря ТЦ Akropolis закроются в 17.00.

Руководитель по связям с общественностью торговой сети Iki Берта Чайкаускайте сообщила, что Рождество — это один из самых прекрасных праздников в году, когда вместе могут собраться все члены семьи. «Мы хотим, чтобы и наши работники могли всесторонне порадоваться теплым мгновениям и праздничному настроению. В этом году мы приняли решение вообще не работать в первый день Рождества, а в сочельник и канун Нового года, а также 1 января сократить рабочий день», — сообщила Берта Чайкаускайте.

По словам генерального директора торговой сети Maxima Кристины Мейде, из-за того, что в первый день Рождества магазины не будут работать, с семьями смогут побыть почти 15 000 сотрудников торговой сети.

Напомним, с 2019 года белорусы смогут беспошлинно ввозить в страну товар на 500 евро. Сейчас лимиты — 1500 евро.

 
 
Ссылка на источник 93
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В этом году ни один торговый центр в Литве не будет работать в первый день Рождества, 25 декабря, также некоторые магазины не будут работать и 1 января.
 
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