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На заметку любителям шоп-туров. Ни один торговый центр в Литве не будет работать в Рождество
В этом году ни один торговый центр в Литве не будет работать в первый день Рождества, 25 декабря, также некоторые магазины не будут работать и 1 января, сообщает
Так, 25 декабря в торговых центрах Akropolis
Руководитель по связям с общественностью торговой сети Iki Берта Чайкаускайте сообщила, что Рождество — это один из самых прекрасных праздников в году, когда вместе могут собраться все члены семьи. «Мы хотим, чтобы и наши работники могли всесторонне порадоваться теплым мгновениям и праздничному настроению. В этом году мы приняли решение вообще не работать в первый день Рождества, а в сочельник и канун Нового года, а также 1 января сократить рабочий день», — сообщила Берта Чайкаускайте.
По словам генерального директора торговой сети Maxima Кристины Мейде, из-за того, что в первый день Рождества магазины не будут работать, с семьями смогут побыть почти 15 000 сотрудников торговой сети.
Напомним, с 2019 года белорусы
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В этом году ни один торговый центр в Литве не будет работать в первый день Рождества, 25 декабря, также некоторые магазины не будут работать и 1 января.
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