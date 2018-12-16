В предпраздничные дни платные парковки Минска будут работать бесплатно

24 и 31 декабря платные парковки в Минске станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба городской системы платных парковок.

«В понедельники, 24 и 31 декабря 2018 года, парковки будут бесплатными», — говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что в предстоящие рабочие субботы, 22 и 29 декабря 2018 года, платные парковки Минска будут работать по графику рабочего дня с 09.00 до 18.00.