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В предпраздничные дни платные парковки Минска будут работать бесплатно
24 и 31 декабря платные парковки в Минске станут бесплатными. Об этом
«В понедельники, 24 и 31 декабря 2018 года, парковки будут бесплатными», — говорится в сообщении на сайте.
Также отмечается, что в предстоящие рабочие субботы, 22 и 29 декабря 2018 года, платные парковки Минска будут работать по графику рабочего дня с 09.00 до 18.00.
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Также отмечается, что в предстоящие рабочие субботы, 22 и 29 декабря 2018 года, платные парковки Минска будут работать по графику рабочего дня с 09.00 до 18.00.
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