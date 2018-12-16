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В предпраздничные дни платные парковки Минска будут работать бесплатно

17.12.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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24 и 31 декабря платные парковки в Минске станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба городской системы платных парковок.

«В понедельники, 24 и 31 декабря 2018 года, парковки будут бесплатными», — говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что в предстоящие рабочие субботы, 22 и 29 декабря 2018 года, платные парковки Минска будут работать по графику рабочего дня с 09.00 до 18.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Также отмечается, что в предстоящие рабочие субботы, 22 и 29 декабря 2018 года, платные парковки Минска будут работать по графику рабочего дня с 09.00 до 18.00.
 
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