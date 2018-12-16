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WG Fest 2018 раскалил атмосферу в московском «Экспоцентре» до предела

17.12.2018 14:22 — Разное | Аргументы и факты  
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WG Fest 2018 раскалил атмосферу в московском «Экспоцентре» до предела
Wargaming.net

17 декабря 2018 года — Главный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. В этом году WG Fest посетили более 15 000 человек, но 28 развлекательных площадок справились с наплывом гостей.

Развлечения для всех

Любители фото нашли применение своим талантам. В соцсетях ежеминутно появлялись фотографии с хештегом фестиваля #wgfest2018: на фоне огромного якоря, рядом с хвостом боевого самолета, из атмосферного танкового ангара на красной ковровой дорожке или посреди постапокалиптической пустыни. 

Рекорд по посещаемости, безусловно, поставила игровая зона World of Tanks, где было сыграно более 7 000 виртуальных боев.

WG Fest в очередной раз подтвердил свой семейный формат. В зоне «Новогодняя песочница», организованной для самых маленьких гостей, с особым успехом прошел конкурс на самый красивый самодельный самолет, вырезанный из пенопласта, и состоялись бои на радиоуправляемых танках. Прекрасных половинок наших игроков принимала зона стиля, здоровья и красоты на специальной бьюти-базе.

Триумфаторы турниров

WG Fest стал местом проведения нескольких турниров, где определились имена сильнейших танкистов фестиваля.

Беспрецедентный по своему масштабу «Клановый суперкубок», собрал на главной сцене фестиваля лучшие кланы с просторов СНГ и Европы в формате «15 на 15». Итогом этой жесткой схватки стала победа европейской команды FAME из клана ROIDS, которая увезла с собой победный суперкубок и 25 000 $, а также 500 000 единиц игрового золота. Второе место с 15 000 $ и 250 000 единиц игрового золота достались команде из СНГ – [TORNAD] TORNADO.

В зоне партнера WG Fest компании «Ростелеком» состоялся шоу-матч между командами Wargaming и «Ростелеком», победу в котором одержала команда Wargaming со счетом 3:1. Здесь же стали известны имена победителей игрового события «Дорога на WG Fest с Ростелеком».

Музыкальный драйв

Хедлайнеры добавили жару. Взрывной Noize MC с фристайл-импровизациями. «Звери» с их невероятной энергетикой. Наконец, шведы из Sabaton с воинственными риффами и историями великих сражений прошлого в каждой песне.

Рекорды онлайн

Вместе с 15 000 посетителей «Экспоцентра», более миллиона просмотров получила трансляция фестиваля в официальной социальной сети фестиваля Вконтакте, еще десятки тысяч человек присоединились к празднику на специальном канале WG Watch. Здесь можно было увидеть все основные зоны праздника, а также трансляции турнира и ответы разработчиков на вопросы игроков. Любители радио слушали эфир на Wargaming.fm, где ведущие рассказывали важнейшие игровые новости.

WG Fest в цифрах:

  • 30 000 м² территории
  • 300 сотрудников были задействованы в подготовке фестиваля
  • 15 000 гостей
  • 2 миллиона 450 тысяч просмотров трансляции в социальных сетях
  • 28 развлекательных зон
  • из 40 стран приехали гости на праздник
  • 450 машин в игровой зоне

Официальный сайт фестиваля:  www.wgfest.ru

 
 
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Более 15 000 посетителей, 20 000 виртуальных боев, тысячи счастливых улыбок и бесконечное количество позитивных фото.
 
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