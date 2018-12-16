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2 января – рабочий день, майских каникул не будет

17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Постановлением Совета Министров утвержден перенос рабочих дней в 2019 году, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

Рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая.

8 мая (среда) – на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года – 5 дней.

8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября – 4 дня.

Кроме того, 2 января в 2019 году будет рабочим днем.


 
 
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  Постановлением Совета Министров утвержден перенос рабочих дней в 2019 году, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. Рабочие дни в 2019 году...
 
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