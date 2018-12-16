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2 января – рабочий день, майских каникул не будет
17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Постановлением Совета Министров утвержден перенос рабочих дней в 2019 году,
Рабочие дни в 2019 году переносятся:
6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая.
8 мая (среда) – на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года – 5 дней.
8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября – 4 дня.
Кроме того, 2 января в 2019 году будет рабочим днем.
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Постановлением Совета Министров утвержден перенос рабочих дней в 2019 году, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. Рабочие дни в 2019 году...
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