Борисовский БАТЭ узнает соперника в плей-офф Лиги Европы. Онлайн жеребьевки

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня проходит жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.



Фото: Reuters

В третий раз в истории на этой стадии сыграет борисовский БАТЭ. Чемпион Беларуси попал в группу несеяных команд, а следовательно сыграет против одного из следующих клубов: Арсенал" (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания). В число сеяных также попал «Челси», но с ним борисовчане встретиться не смогут, так как играли против лондонцев на групповом этапе.

В число несеянных помимо БАТЭ попали «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе жеребьевки. Начало — в 15.00.