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«Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов против «Баварии», «Атлетико» - против «Ювентуса»
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
В центральных матчах стадии «Атлетико» сыграет против «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» — против «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» — против «Баварии».
«Шальке-04» — «Манчестер Сити»
«Атлетико» — «Ювентус»
«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»
«Тоттенхэм» — «Боруссия»
«Лион» — «Барселона»
«Рома» — «Порту»
«Аякс» — «Реал»
«Ливерпуль» — «Бавария»
Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) — дома.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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