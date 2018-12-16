«Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов против «Баварии», «Атлетико» - против «Ювентуса»

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.



Reuters

В центральных матчах стадии «Атлетико» сыграет против «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» — против «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» — против «Баварии».

«Шальке-04» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»

«Тоттенхэм» — «Боруссия»

«Лион» — «Барселона»

«Рома» — «Порту»

«Аякс» — «Реал»

«Ливерпуль» — «Бавария»

Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) — дома.