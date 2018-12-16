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Белорусская певица впервые выиграла конкурс X Factor
17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Певица из Беларуси Кэтти (Kattie) выиграла латвийский X Factor. В суперфинале, который состоялся в воскресенье, она признана лучшей по итогам зрительского голосования.
В решающем раунде белоруске противостояли квартет «Baritoni», ставший вторым, и группа «Radio Trio», занявшая третье место. Букмекеры ставили на «Baritoni».
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ФОТО: © Toms Norde
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Певица из Беларуси Кэтти (Kattie) выиграла латвийский X Factor. В суперфинале, который состоялся в воскресенье, она признана лучшей по итогам зрительского...
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