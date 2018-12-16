Белорусская певица впервые выиграла конкурс X Factor

Певица из Беларуси Кэтти (Kattie) выиграла латвийский X Factor. В суперфинале, который состоялся в воскресенье, она признана лучшей по итогам зрительского голосования.

В решающем раунде белоруске противостояли квартет «Baritoni», ставший вторым, и группа «Radio Trio», занявшая третье место. Букмекеры ставили на «Baritoni».









Кэтти в полуфинале спела песню на латышском языке. В суперфинале белоруска выбрала песню «From This Moment» Шанайи Твейн, а до этого исполнила песню из номинированного на «Оскар» мюзикла «Звезда родилась» (в дуэте с Аргурсом Груздинсом).









В результате Кэтти принесла первую в истории победу белорусов в конкурсах X Factor. Она получила главный денежный приз – 10 000 евро и эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.









Шоу X Factor было создано на британском телевидении в 2004 году. Его автором стал продюсер Саймоном Коуэллом, придумавший конкурс после судейства другого популярного телешоу - Pop Idol. Впоследствии возникли даже судебные тяжбы из-за сходства двух передач.

Источник: sb.by

ФОТО: © Toms Norde

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