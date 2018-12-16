Опубликован рейтинг лучших туристических городов Европы

Опубликован рейтинг лучших европейских городов для туристов European Best Destinations - 2018. В этом году список возглавил польский город Вроцлав.

Рейтинг был составлен по итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие 320 793 интернет-пользователей. Кроме того, учитывались мнения специалистов по туризму.

Вроцлав занял первую строчку списка, получив 41 148 голосов. Этот город часто называют "польской Венецией" из-за обилия водных каналов. Более 120 мостов соединяют 12 островов, на которых расположен Вроцлав. В числе самых известных местных достопримечательностей - городская ратуша, рыночная площадь, так называемый Тумский остров, где находится Кафедральный собор Иоанна Крестителя, здание Вроцлавского университета. Осмотреть эти и многие другие уголки города можно во время водной прогулки или автобусной экскурсии.

На втором месте рейтинга с незначительным отставанием (39 845 голосов) оказался испанский город Бильбао, который славится красивой архитектурой и изысканной кухней. Туристы также могут насладиться морскими пейзажами и посетить небольшие средневековые городки, находящиеся неподалеку.

Замыкает тройку победителей старинный город Кольмар на северо-востоке Франции. Небольшой по размерам Кольмар напоминает музей под открытым небом, где можно найти множество зданий, построенных в Средневековье и в эпоху Возрождения. В живописном городке представлены практически все архитектурные стили. Кроме того, Кольмар считается одной из французских столиц виноделия.

В топ-15 лучших туристических городов также вошли остров Хвар (Хорватия), Рига (Латвия), Милан (Италия), Афины (Греция), Будапешт (Венгрия), Лиссабон (Португалия), Бохинь (Словения), Прага (Чехия), Котор (Чреногория), Париж (Франция), Вена (Австрия), Амстердам (Нидерланды).

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