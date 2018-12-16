Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич

Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.
Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.
Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Михаил Иванович Юч ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Сергей Анатольевич Орешков — (8 0222) 42-30-42.
С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Ольга Николаевна Жук — (8 0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Игорь Анатольевич Сысойпоможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска Андрей Иванович Чайка — (8 0225) 77-75-17.
В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.
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Горрайисполком
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Номер
телефона
|Белыничский
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(02232) 55-689
|Бобруйский
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(0225) 74-52-11
|Быховский
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(02231) 79-648
|Глусский
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(02230) 78-978
|Горецкий
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(02233)76-426
|Дрибинский райисполком
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(02248) 24-581
|Кировский райисполком
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(02237)79-162
|Климовичский райисполком
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(02244) 78-013
|Кличевский райисполком
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(02236)78-952
|Костюковичский райисполком
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(02245) 78-134
|Краснопольский райисполком
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(02238) 79-955
|Кричевский райисполком
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(02241) 20-780
|Круглянский райисполком
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(02234) 79-584
|Могилевский райисполком
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42-39-28
|Мстиславский райисполком
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(02240) 59-009
|Осиповичский райисполком
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(02235) 50-335
|Славгородский райисполком
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(02246) 796-25
|Хотимский райисполком
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(02247) 79-298
|Чаусский райисполком
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(02242) 789-87
|Чериковский райисполком
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(02243) 792-71
|Шкловский райисполком
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(02239) 41-331