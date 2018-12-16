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Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич

17.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор НекрашевичПрямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика  и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Михаил Иванович Юч ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Сергей Анатольевич Орешков — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Ольга Николаевна Жук — (8 0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Игорь Анатольевич Сысойпоможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска Андрей Иванович Чайка — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Горрайисполком

Номер

телефона
Белыничский райисполком

(02232) 55-689
Бобруйский райисполком

(0225) 74-52-11
Быховский райисполком

(02231) 79-648
Глусский райисполком

(02230) 78-978
Горецкий райисполком

 (02233)76-426
Дрибинский райисполком

(02248) 24-581
Кировский райисполком

(02237)79-162
Климовичский райисполком

(02244) 78-013
Кличевский райисполком

(02236)78-952
Костюковичский райисполком

(02245) 78-134
Краснопольский райисполком

(02238) 79-955
Кричевский райисполком

(02241) 20-780
Круглянский райисполком

(02234) 79-584
Могилевский райисполком

42-39-28
Мстиславский райисполком

(02240) 59-009
Осиповичский райисполком

(02235) 50-335
Славгородский  райисполком

(02246) 796-25
Хотимский райисполком

(02247) 79-298
Чаусский райисполком

(02242) 789-87
Чериковский райисполком

(02243) 792-71
Шкловский райисполком

(02239) 41-331
 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69...
 
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