Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич

Прямую телефонную линию проведет 22 декабря заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Михаил Иванович Юч ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Сергей Анатольевич Орешков — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Ольга Николаевна Жук — (8 0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Игорь Анатольевич Сысойпоможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска Андрей Иванович Чайка — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.