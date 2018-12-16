В Беларуси появился телеканал, где показывают только новогодние передачи

Канал появился в списке других телеканалов сервиса под символичным номером 12. Его программа будет доступна до 31 января 2019 года включительно.

“Телеканал Деда Мороза” – это единственный полностью новогодний ресурс на русском языке. Изначально он был ориентирован на детей, но позже адаптировался и под интересы взрослых. На нем показывают мультфильмы (“Пингвиненок Пороро”, “Маша и медведь”), художественные фильмы (классику Disney и новинки), кукольные представления и даже мастер-классы, например, по выпечке имбирных пряников. В 2015 году ресурс получил премии “Большая цифра” (как лучший развлекательный канал) и “Золотой луч” (как лучший специальный проект).

Первой площадкой в Беларуси, где в этом году запустили “Телеканал Деда Мороза”, стал видеосервис VOKA. “Телеканал Деда Мороза” стал новогодним подарком для подписчиков VOKA ТВ и VOKA ТВ и MEGOGO, а также абонентов с домашним интернетом velcom, которые пользуются базовым и расширенным пакетами. Кстати, для новых пользователей VOKA любой пакет видеосервиса первые 7 дней доступен бесплатно.