В Беларуси появился телеканал, где показывают только новогодние передачи

Канал появился в списке других телеканалов сервиса под символичным номером 12. Его программа будет доступна до 31 января 2019 года включительно.
Первой площадкой в Беларуси, где в этом году запустили “Телеканал Деда Мороза”, стал видеосервис VOKA. “Телеканал Деда Мороза” стал новогодним подарком для подписчиков VOKA ТВ и VOKA ТВ и MEGOGO, а также абонентов с домашним интернетом velcom, которые пользуются базовым и расширенным пакетами. Кстати, для новых пользователей VOKA любой пакет видеосервиса первые 7 дней доступен бесплатно.
Смотреть “Телеканал Деда Мороза” можно с любого устройства и в любое удобное время. С мобильного телефона или планшета – через специальное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS), с компьютера – через веб-версию на сайте