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Беларусы выбрали туристический бренд страны. Посмотрите на это
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В середине ноября мы
В основе логотипа − два аиста, васильки и орнамент. Уже готовы дизайн баннеров и канцелярии. Есть вариант и на английском (а на беларуском нет),
Всего было 17 вариантов. Посмотрите, из чего выбирали беларусы.
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В середине ноября мы писали, что началось голосование за туристический бренд Беларуси. Прошёл месяц − и организаторы объявили результаты. Люди выбрали проект...
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