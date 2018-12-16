Беларусы выбрали туристический бренд страны. Посмотрите на это

В середине ноября мы писали , что началось голосование за туристический бренд Беларуси. Прошёл месяц − и организаторы объявили результаты. Люди выбрали проект «Беларусь так просто любить», сообщает телеканал СТВ.

В основе логотипа − два аиста, васильки и орнамент. Уже готовы дизайн баннеров и канцелярии. Есть вариант и на английском (а на беларуском нет), пишет The Village Беларусь. Однако это ещё не итоговый результат − экспертная комиссия может отменить результат. Правда, не похоже, чтобы на то у неё были причины.

Всего было 17 вариантов. Посмотрите, из чего выбирали беларусы.