«Одно окно» Миорского РИК функционирует в новом формате

С 27 ноября служба «одно окно» Миорского районного исполнительного комитета функционирует в новом формате. Теперь располагается в более просторном кабинете №38 на первом этаже, где оборудованы три зоны обслуживания посетителей.

Расширился список процедур, изменился график работы. Для сотрудников введён дресс-код. Деловой стиль одежды в сине-серых тонах обязателен. О переменах, которые произошли в связи с выполнением требований Указа Президента от 24 мая 2018г. №202 «О службе «одно окно», беседуем с её руководителем, заведующим сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Жанной СУШКО.

— На территории Миорского района служба «одно окно» является формой организации деятельности районного исполнительного комитета по осуществлению административных процедур, — рассказывает Жанна Александровна. — Непосредственно в нашей работе кардинальных изменений нет. Задачей специалистов службы было и остаётся принимать заявления, документы от граждан, консультировать по подготовке необходимого пакета для осуществления административных процедур, а также выдавать решения. А перечень услуг значительно расширился.



Теперь в службу “одно окно” можно обратиться для назначения семейного капитала, получения удостоверения многодетной семьи, установления опеки или попечительства над несовершеннолетними, постановки ребёнка на очередь в детский сад. Принимаются документы на льготное кредитование, в том числе на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, на газификацию жилищного фонда. Выдаётся уникальный идентификатор (логин и пароль) для доступа к единому порталу электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы. Благодаря ему, согласно Декрета №3 “О содействии занятости населения”, возможен вход в базу данных трудоспособного населения и незанятых в экономике. А ещё в службе выдаются дубликаты документа об образовании, архивные справки по запросам социально-правового характера, а также справки и выписки из государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, баз и банков данных, иных информационных систем и ресурсов, к которым имеет доступ служба.



Всего наше “одно окно” проводит 101 административную процедуру в отношении граждан и 32 в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что значительно больше перечня, утверждённого Советом Министров. С полным списком можно ознакомиться на сайте райисполкома.



Что предусмотрено для более оперативного обслуживания заявителей.

— В новом просторном помещении службы есть всё, чтобы минимизировать хождение граждан по кабинетам. Организовано третье рабочее место. Нам с инспектором сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц Татьяной Зарудницкой помогает главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Галина Малецкая.



Учитывая охват сфер, по которым принимаются заявления, есть сложности, требующие предоставления квалифицированных консультаций и оценки документов. Поэтому подключаются и узкие специалисты. В любом случае все граждане получают ответы на месте, в иные инстанции не направляем.



Выполнять работу качественно и экономить личное время заявителей помогает необходимое оборудование и использование современных информационных технологий, за что огромная благодарность руководству райисполкома. Деятельность службы “одно окно” продолжает совершенствоваться и развиваться.



Изменения затронули и режим работы. Когда можно обращаться?

— Двери службы открыты в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 8.00 до 17.00, в среду — с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед , в субботу — с 9.00 до 12.00. Обслуживаются граждане в порядке очереди, возможна предварительная запись на приём. Телефон для справок 4 14 55. По вопросам осуществления административных процедур можно проконсультироваться по единому справочно-информационному номеру 142.

“Одно окно” расположено по адресу: г. Миоры, ул. Дзержинского, 17

(на первом этаже здания райисполкома в кабинете №38).

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Записала Наталия СТАНКЕВИЧ.