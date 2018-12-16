Жестокое убийство в Полоцке: вернул вещь в плохом состоянии

Трагический инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря 2018 года. Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, в одном из общежитий Полоцка мужчина 1994 года рождения нанес своему знакомому многочисленные удары молотком.





Как стало известно, между мужчинами произошел конфликт. Причиной стал тот факт, что один вернул второму вещь в ненадлежащем состоянии. Последнему это не понравилось и он принялся избивать своего знакомого молотком. Нападавший был трезв. Он же и вызвал скорую помощь для пострадавшего, который от полученных повреждений скончался.





По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси. Ведется расследование.