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Жестокое убийство в Полоцке: вернул вещь в плохом состоянии

17.12.2018 14:40 — Разное | Партизан  
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Молодой человек молотком убил товарища в Полоцке.

Трагический инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря 2018 года. Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, в одном из общежитий Полоцка мужчина 1994 года рождения нанес своему знакомому многочисленные удары молотком.

Как стало известно, между мужчинами произошел конфликт. Причиной стал тот факт, что один вернул второму вещь в ненадлежащем состоянии. Последнему это не понравилось и он принялся избивать своего знакомого молотком. Нападавший был трезв. Он же и вызвал скорую помощь для пострадавшего, который от полученных повреждений скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси. Ведется расследование.
 
 
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Молодой человек молотком убил товарища в Полоцке.
 
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