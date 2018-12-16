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Лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук может перебраться в Казахстан

17.12.2018 14:35 — Разное | Партизан  
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29-летний форвард борисовского БАТЭ Михаил Гордейчук может продолжить карьеру в Казахстане. К футболисту проявляют интерес "Тобол" и "Ордабасы". Об этом сообщает football.by.

В сезоне-2018 "Тобол" занял третье место в казахстанской премьер-лиге, "Ордабасы" стал пятым. 

Гордейчук большую часть сезона пропустил из-за травмы, сыграв в 11 матчах чемпионата и забив четыре мяча. 

Футболист родился и начал заниматься футболом именно в Казахстане.

 
 
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29-летний форвард борисовского БАТЭ Михаил Гордейчук может продолжить карьеру в Казахстане. К футболисту проявляют интерес "Тобол" и "Ордабасы". Об этом сообщает...
 
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