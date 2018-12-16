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"Придет время, когда судьи не будут назначаться президентом"

17.12.2018 14:24 — Разное | Партизан  
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В этом уверен бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов, который стал автором проекта Конституционного закона "О судоустройстве в Республике Беларусь".

"Придет время, когда судьи не будут назначаться президентом"
Документ был представлен при поддержке Белорусской социал-демократической Партии (Громада). О том, почему Беларуси необходима судебная реформа и какой она должна быть Михаил Пастухов рассказывает "Белорусскому партизану".

- Сколько уже говорено, переговорено про то, что современные белорусские суды целиком потеряли свою независимость и самостоятельность. Основной причиной такого положения вещей стало именно то, что судьи назначаются на должность указом президента, а их деятельность контролируется разными службами, созданными "под крылом президентской власти". 

Кроме того, перемещение судей по службе, присвоение им классных чинов происходит в соответствии с указами президента. Очевидно, что такое положение вещей порождает огромную зависимость судей от главы государства и создает предпосылки для вмешательства в работу судей и зачастую в свершение правосудия.


- Что в проекте закона предлагаете Вы?

- Документ получился объемным, нет смысла останавливаться на каких-то узкопрофессиональных вещах. Но есть в нем несколько направлений, на которых хотелось бы остановится подробнее. Во-первых, я выступаю за то, чтобы должность судьи была выборной. И это не выборы, в которых участвуют все. 

В проекте закона предусмотрено создание Всебелорусского Совета судей, - органа, который обеспечит реальную независимость судебной власти в стране. Именно он по моему замыслу должен будет утверждать кандидатуры. 

В выборах судей может участвовать любой кандидат, достигший 30-летнего возраста, имеющий юридическое образование и опыт работы в юридической сфере.  Назначение на должность должно будет происходить после того, как человек сдал квалификационный экзамен.

- Михаил Иванович, вы также выступаете за то, чтобы система самих судов в стране была пересмотрена…

- Самых главных моментов здесь два: на территории каждого судебного округа должны быть созданы мировые суды для рассмотрения незначительных дел. Кроме того, в стране должны быть созданы судебные подразделения для рассмотрения административных дел. Связанных с нарушениями законов представителями администраций, то есть чиновников.

И самое важное нововведение, за которое я выступаю – в Беларуси должен быть в обязательном порядке введен суд присяжных. На мой взгляд, присяжные должны рассматривать тяжкие уголовные дела, где обвиняемый не признает свою вину.

- Насколько я знаю, похожий документ могли принять в Беларуси еще 25 лет назад…

- Вы правы, похожая концепция была разработана в Беларуси еще в начале 90-х. Работал над ней Дмитрий Булахов и другие известные юристы. 

Концепция была утверждена и принята. А потом началось "непонятное движение": судьи приняли свой закон, адвокаты – свой, прокурорские работники – свой…

Когда стали разрабатывать законопроект, инициаторов разработки концепции не пригласили, мол, не лезьте в ведомственные интересы. Когда же законопроект был внесен в Верховный Совет, то от наших предложений ничего не осталось – независимая Беларусь фактический вернулась к советскому варианту правосудия… 

Плоды этого мы все пожинаем до сих пор…

 

Проект Конституционного закона "О судоустройстве в Республике Беларусь" вышел в серии библиотека Белорусской социал-демократической партии (Громада).  Руководитель партии Игорь Борисов говорит, что "это инвестиция в будущее".

- Наивно полагать, что этот документ завтра будет рассмотрен парламентом и принят к исполнению. Скорее всего, он будет разослан депутатам, но, нужно понимать, что в сегодняшних условиях он даже не будет рассматриваться. 

Но я верю, что придет время, когда этот проект будет востребован белорусским обществом. Случится это не раньше, чем к власти в Беларуси придут демократы.


 
 
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В этом уверен бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов, который стал автором проекта Конституционного закона "О судоустройстве в Республике...
 
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