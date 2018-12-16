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"Перед судом милиционер предупредил: «Скажешь, что били - живого закопаем»"
Разбираясь в проблемах здоровья Павла, его приемный отец Иван Высоцкий узнал, что сына сильно избила родная ганцевичская милиция
Житель Ганцевичей Павел Высоцкий был осужден районным судом за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Но по молодости лет от отбытия наказания, не связанного с лишением воли, уклонялся, прятался в общежитиях.
Затем 8 января 2015 года был суд, который отмерил Павлу 6 лет усиленного режима. В исправительной колонии №15 города Могилёва выяснилось, что у Павла проблемы со здоровьем и ему пришлось делать операцию.
Разбираясь в проблемах Павла, его приёмный отец Иван Высоцкий узнал, что сына сильно избили. А причастна к этому родная ганцевичская милиция.
Рассказывает Иван Высоцкий:
«В декабре 2016 года я повез в Могилёв своему сыну в ИК-15 вещевую передачу. Свидание с ним не предоставили, поэтому, передав контролерам колонии вещи, я вернулся обратно. Но через несколько дней мне позвонил сын: «Папа! Мне сделали операцию. Из-за спайки кишок».
Через месяц, уже в середине января 2017 года, я поехал к нему на длительное свидание. Мне удалось поговорить с начальником медслужбы колонии майором Даниловым. Он меня стал почему-то расспрашивать о том, били ли когда-либо сына в живот, проходил ли он лечение. Я ответил, что Пашу никто никогда не бил и никогда он не болел».
Павел при свидании воздержался, а может и опасался, говорить с отцом на тему операции на желудке и только в апреле 2017 года в телефонном разговоре признался, что был жестоко избит ранее, ещё до суда.
Он поведал отцу, что это случилось 9 ноября 2014 года в общежитии Ганцевичского КПД по улице Чайковского. Вечером, после 18 часов, его несколько раз ударил руками и ногами в живот старший лейтенант уголовно-исполнительной инспекции В. Дунаев, а помогал ему при избиении его родственник Алексей Толченый.
«Ну как и за что его так били? Не может такого быть!» – восклицает Иван Высоцкий.
«Какая драка? Ведь на самом деле он был просто избит Дунаевым, который был при этом в нетрезвом состоянии. Как потом выяснилось, его возили на медицинское освидетельствование, которое установило наличие в крови 1.5 промилле алкоголя.
Судья спрашивал во время суда у сына: «Тебя били?». Но он молчал, поскольку ему угрожали: «Скажешь – живого закопаем».
Узнав об этом, Иван Высоцкий обратился с заявлением к начальнику Исправительной колонии №15, где отбывает наказание его приёмный сын. Он-то и подтвердил 30 ноября 2016 года письменно, что операцию проводили именно из-за спаек кишок.
Отец решил добиться справедливости в отношении сына и написал заявление в Ганцевичский райотдел Следственного комитета. Старший следователь Ганцевичского РОСКа А. Галуза ответил, что проверка по материалу с сообщением о противоправных действиях в отношении Павла Высоцкого приостановлена в связи с проведением судебно-медицинской экспертизы.
Рассказывает Иван Высоцкий:
«Уже летом 2017 года я попал на приём к исполняющему обязанности заместителя начальника колонии по идеологии, спрашивал: «Скажите, его возили на обследование?» Но мне ответили, что такие сведения не разглашаются.
Расспрашивал и начальника отряда. Он мне сказал, что никто его на обследование из колонии не вывозил. И специалисты в колонию не приезжали. Ну вот кому здесь пожалуешся? Это как горохом о стену…»
А 30 ноября Ивану Высоцкому ответили, что вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника ОВД В. Дунаева "в связи с отсутствием состава преступления".
Не помогло и обращение в Могилёвскую прокуратуру. «Вот раньше на свои жалобы я получал ответы, там писали «Уважаемый Иван Григорьевич!». Теперь уже так не пишут…»
#1#
Обжалование неправомерных действий сотрудника ОВД Ганцевичского района продолжается.
Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление
Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.
Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Разбираясь в проблемах здоровья Павла, его приемный отец Иван Высоцкий узнал, что сына сильно избила родная ганцевичская милиция
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