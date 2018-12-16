Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?





Когда стоишь на пороге взрослой самостоятельной жизни, недостаточно просто сделать шаг, важно понимать направление, в котором хочешь двигаться по жизни. Как понять, где оно? Какое дело или профессия твоя?

Для начала нужно узнать, какие же профессии существуют, а возможно даже попробовать себя в них. Поэтому компания ИООО «БЕЛ-ОБСТ» идет навстречу молодым людям, готовящимся к выбору своей профессии.





В рамках программы профориентации, мы пригласили учащихся 11 класса СШ № 4 для ознакомления с предприятием и профессией технолог R&D.

Ребята узнали об уникальном производстве натуральных фруктово-ягодных наполнителей, о методе их разработки и технологии создания новых вкусов. Ученики смогли познакомиться с основами флейвористики: активно угадывали вкусы и запахи, не смотря на то что мы приложили все усилия, чтобы их запутать.





Для усложнения задачи йогурт с клубничным вкусом был окрашен в зеленый цвет, черничный - в желтый, ананас замаскировался в красный цвет. Школьники справились с задачей на отлично! Все вкусы были разоблачены. А мы счастливы, что у нас подрастает такое талантливое поколение. И конечно, еще раз убедились, что вкус имеет значение. Новое поколение потребителей раскладывает вкус по нотам и выбирает самые гармоничные мелодии.





Так же состоялась дегустация наполнителей, которые еще не представлены на белорусском рынке. Нужно отметить высокую оценку вкусовых качеств продукта нашими юными гостями. Их восторженные взгляды и вовлеченность в процесс были лучшей наградой для нас, как разработчиков и производителей, натуральных фруктово-ягодных наполнителей ( ФЯН ).



