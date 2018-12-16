ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?

17.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?

Когда стоишь на пороге взрослой самостоятельной жизни, недостаточно просто сделать шаг, важно понимать направление, в котором хочешь двигаться по жизни. Как понять, где оно? Какое дело или профессия твоя?

Для начала нужно узнать, какие же профессии существуют, а возможно даже попробовать себя в них. Поэтому компания ИООО «БЕЛ-ОБСТ» идет навстречу молодым людям, готовящимся к выбору своей профессии.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?

В рамках программы профориентации, мы пригласили учащихся 11 класса СШ № 4 для ознакомления с предприятием и профессией технолог R&D.

Ребята узнали об уникальном производстве натуральных фруктово-ягодных наполнителей, о методе их разработки и технологии создания новых вкусов. Ученики смогли познакомиться с основами флейвористики: активно угадывали вкусы и запахи, не смотря на то что мы приложили все усилия, чтобы их запутать.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?

 Для усложнения задачи йогурт с клубничным вкусом был окрашен в зеленый цвет, черничный - в желтый, ананас замаскировался в красный цвет. Школьники справились с задачей на отлично! Все вкусы были разоблачены. А мы счастливы, что у нас подрастает такое талантливое поколение. И конечно, еще раз убедились, что вкус имеет значение. Новое поколение потребителей раскладывает вкус по нотам и выбирает самые гармоничные мелодии.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?

Так же состоялась дегустация наполнителей, которые еще не представлены на белорусском рынке. Нужно отметить высокую оценку вкусовых качеств продукта нашими юными гостями. Их восторженные взгляды и вовлеченность в процесс были лучшей наградой для нас, как разработчиков и производителей, натуральных фруктово-ягодных наполнителей (ФЯН).

Какие шаги нужно предпринять, чтобы определиться с будущей профессией?

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда стоишь на пороге взрослой самостоятельной жизни, недостаточно просто сделать шаг, важно понимать направление, в котором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор рынка платежных услуг за первую половину декабря 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика