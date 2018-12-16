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Осторожно! Снегопад
17.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Чтобы обезопасить себя и свои жилища при обильном снегопаде, нужно соблюдать основные меры предосторожности:
Соблюдение населением правил поведения значительно сокращает возможные несчастные случаи, приводит к существенному сокращению травм и снижает ущерб. Помните об этом!
Волковысский РОЧС
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Чтобы обезопасить себя и свои жилища при обильном снегопаде, нужно соблюдать основные меры предосторожности: Во время обильных...
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