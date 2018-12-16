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Осторожно! Снегопад

17.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Осторожно! Снегопад

Чтобы обезопасить себя и свои жилища при обильном снегопаде, нужно соблюдать основные меры предосторожности:

  • Во время обильных снегопадов следует ограничить свое передвижение по улицам, также нельзя выпускать детей одних, особенно в сельской местности. Во время снежной бури разрешается покидать помещения только в исключительных случаях.
  • При предупреждении о возможности снежной бури нужно заблаговременно создать запасы воды и продуктов питания.
  • Если ваш дом снабжен независимой системой отопления (газовыми баллонами, печью и др.), следует создать запас топлива.
  • Плотно закройте двери, окна (ставни), чердачные (вентиляционные) люки. Уберите с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, то же самое касается и предметов во дворе или на крыше.
  • Собственникам зданий нужно следить за высотой снежного покрова на крышах и по мере необходимости убирать снег, чтобы избежать разрушений.
  • Автомобилистам нужно быть особенно осторожными! Если снежная буря застала вас в дороге (в автомобиле), остановитесь и укройтесь в каком-нибудь здании. Если ваш автомобиль застрял, подавайте звуковые и световые сигналы, повесьте на шест (антенну) кусок яркой ткани. Не покидайте автомобиль, если не уверены, что найдете рядом помощь. Постарайтесь не уснуть с включенным двигателем – можно отравиться выхлопными газами, проникающими в кабину, поэтому надо постоянно следить, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом. Периодически необходимо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним.
  • Слушайте сообщения по радио и следуйте инструкциям спасателей!

Соблюдение населением правил поведения значительно сокращает возможные несчастные случаи, приводит к существенному сокращению травм и снижает ущерб. Помните об этом!

Волковысский РОЧС

 

 
 
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Чтобы обезопасить себя и свои жилища при обильном снегопаде, нужно соблюдать основные меры предосторожности: Во время обильных...
 
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