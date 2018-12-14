Быстро эффективно решать проблемы сельчан (интервью с председателем Германовичского сельисполкома Майей Якимович)

Председатель сельского Совета депутатов — на селе фигура значимая. Именно к нему в первую очередь обращаются жители деревень и агрогородков со своими проблемами. И сельский глава делает всё возможное, чтобы вопросы жизнеобеспечения населения решались быстро и эффективно. Об этом и не только наш разговор с председателем Германовичского сельисполкома Майей Евгеньевной Якимович.

— Сколько населения проживает на территории Германовичского сельсовета и каков его состав?

— По состоянию на 1 января 2018 года проживало 2187 человек. Из них: 1259 человек трудоспособного населения, пенсионеров — 713, детей до 16 лет — 215. Проживает 1 участник Великой Отечественной войны (д. Зорька), 3 несовершеннолетних узника концлагерей, 77 одиноких и 435 одиноко проживающих граждан пожилого возраста, 120 инвалидов. В 16 многодетных семьях воспитывается 51 ребенок. Молодых людей в возрасте от 16 до 31 года на территории сельсовета зарегистрировано 446 человек. Анализ демографической ситуации за последнее три года показывает, что количество населения идет на убыль по естественной причине: уменьшение рождаемости и увеличение смертности.

— Важное место в деятельности сельского исполнительного комитета занимают вопросы благоустройства и наведения порядка в населенных пунктах и на подведомственных территориях. Что сделано в этом году, который как известно, был объявлен Годом малой родины?

— Организация работы по благоустройству сельских населенных пунктов является одним из приоритетных направлений деятельности Германовичского сельского исполнительного комитета совместно с депутатским корпусом, старейшинами деревень, руководителями предприятий и организаций. С начала года проведена определенная работа: благоустроены 8 обелисков и 3 воинские захоронения, обустроены территории 5 кладбищ в деревнях Черемхово, Буды, Бояры, Ручей, Попки (ремонт и покраска ограждений, уборка мусора, вырубка древесно-кустарниковой растительности), произведена подсыпка дорог к кладбищам деревень Королево, Шишки.

В агрогородке Германовичи приведены в порядок территории возле костела, православного креста и церкви. Окрашены заборы по улицам Буйко, Калинина, Советская, Школьная, обустроены территории социальной сферы (посадка деревьев, цветов и кустарников), в центре агрогородка при содействии международного экологического общества «Природа и мы» и финансовой поддержке Королевства Нидерланды построена экологическая площадка.

В агрогородке Великое Село окрашены заборы по Центральной улице. Проведены два субботника по наведению порядка, благоустройству и улучшению состояния населенных пунктов с привлечением граждан: озеленение, санитарная уборка и очистка территории. Убрано 6 несанкционированных свалок, скошена сорная растительность на площади 1 га, произведена побелка сада в д. Зорька, парка в д. Юзефово, аг. Великое Село, благоустроена территория зоны отдыха озера Волозево, произведена санитарная обработка и вырубка опасных деревьев в количестве 15 штук.

Постоянно проводятся мероприятия по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского в деревнях Премяны и Столица.

В целях контроля за использованием, охраной земель и наведением порядка на земле проводятся проверки соблюдения земельного законодательства, выдаются предписания (в 2017 году — 7, за 1 полугодие 2018 года — 20). Все выявленные нарушения устраняются в предписанные сроки.

Значительную помощь по вопросам наведения порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов оказывают шефствующие организации (ОАО «Ельня-Агро», «Княж», «Шарковщинский агротехсервис», Шарковщинский филиал областного унитарного предприятия по обеспечению топливом «Витебскоблтоп», Германовичское лесничество, районное объединение БООР, управление сельского хозяйства Шарковщинского райисполкома, учреждения культуры, социальная сфера, редакция газеты «Кліч Радзімы» и другие).

— Актуальным теперь является вопрос с пустующими и ветхими домами. Как у вас организована работа в этом направлении?

— Межведомственной комиссией Шарковщинского районного исполнительного комитета совместно с сельисполкомом ведется работа по выявлению владельцев пустующих и ветхих домов с целью установления наследственных прав на дома и на земельные участки. Это позволяет более эффективно работать по благоустройству населенных пунктов, наведению порядка на участках, предоставленных для обслуживания жилых домов. В 2018 году осуществлен снос 1 пустующего дома (д. Терешки) и шести ветхих домов (в деревнях Иваново, Никитенки, Зорька, Ручей, два в Юзефово).

— Майя Евгеньевна, ощутимую помощь сельисполкому в решении проблем жизнеобеспечения населения оказывают старейшины. Что Вы можете рассказать об их деятельности в вашем сельсовете?

— В органы территориального общественного управления избраны 26 старейшин деревень. Связь с ними по мобильному телефону дает возможность сразу принимать действенные меры в случае проблемных ситуаций. В самом слове “старейшина” заключаются такие качества человека как знающий, мудрый, понимающий жизнь. Как правило, старейшины участвуют во всех общественных мероприятиях, проявляют особое внимание к таким категориям населения, как ветераны, инвалиды, одиноко проживающие граждане, оказывают помощь в решении вопросов жизнеобеспечения населения, благоустройства, наведения порядка на земле. Хочу отметить, что все 26 наших старейшин — это инициативные, авторитетные люди, хорошие организаторы, знающие односельчан, имеющие реальное право и возможности установить в своем населенном пункте порядок и согласие. Они вникают в проблемы сельчан и оперативно решают возникающие вопросы.

— Майя Евгеньевна, спасибо за содержательную беседу.

Елена АНАНИЧ.