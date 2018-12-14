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Внесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц

17.12.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Внесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лицВнесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования № 837 от 8 июля 1997 г. постановлением Совета Министров от 09.08.2018 г. № 589 «О внесении изменений и дополнений».

С 1 января 2019 года сведения о приеме и увольнении  работников представляются плательщиками страховых взносов один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сведения о суммах выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах, — один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, кроме физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы. Сведения о суммах выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах за отчетный квартал дополнены обязательной к заполнению информацией о причинах начисления работодателем выплат (дохода) ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством. Это позволит контролирующим органам своевременно реагировать на нарушение нанимателем требований законодательства о минимальной заработной плате.

С 1 июля 2019 года гражданам, у которых в документе, удостоверяющем личность, есть идентификационный номер, открытие индивидуальных лицевых счетов будет осуществляться на основании индивидуальных сведений по форме ПУ-3 и сведений о приеме и увольнении по форме ПУ-2. В соответствии с новой формой будут заполняться сведения о приеме и увольнении, которые дополнены информацией о виде трудового договора, заключенного с работодателем, о принятых в отношении работника приказах (распоряжениях) в части приема и увольнении, о наименовании профессии, должности, переводе на другую постоянную работу, о приеме и увольнении по внутреннему совместительству, а также обосновании увольнения работника. Практически вся информация, содержащаяся в трудовой книжке гражданина, на основании сведений, представляемых работодателем, будет храниться в электронном виде в органах Фонда.

Обращаем внимание работающих граждан, которые заинтересованы в получении  информации, содержащейся в их индивидуальных лицевых счетах. Сроки представления сведений  о приеме и увольнении за IV квартал 2018 г. и о суммах выплат (доходе), начисленных в их пользу работодателем, за 2018 год не изменились: в течение января 2018 года и в течение I квартала 2018 г. соответственно. Следовательно, получить полную информацию, содержащуюся в ваших лицевых счетах со сведениями за 2018 год, можно с апреля 2019 г. Так как информация является конфиденциальной (ст. 6 Закона от 06.01.1999 № 230-З «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования», для ее получения необходимо лично обратиться в территориальные  органы Фонда, предъявив документ, удостоверяющий личность, и страховое свидетельство государственного социального страхования.

СПРАВОЧНО: Порядок предоставления информации застрахованному лицу и страхователю установлен постановлением правления Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты от 29.12.2009 г. № 18.

Учитывая вступившие в силу изменения, в 2019 году граждане смогут ежеквартально получать интересующую их информацию и таким образом самостоятельно контролировать сведения, поступающие от работодателей в органы Фонда.

С. ПЕТЬКО,

старший инспектор Шарковщинского районного сектора ФСЗН.

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