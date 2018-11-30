18 ноября состоится профсоюзный прием граждан

18 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 на базе ДКУСП «Шарковщинская ПМК-68»,(г.п.Шарковщина, ул.Рабочая, 1) состоится совместный прием граждан прокурором Шарковщинского района Ветюговым Андреем Борисовичем и председателем Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Волковой Ларисой Викентьевной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Предварительная запись, консультации и вопросы в ходе приема можно задать по телефону: 8-033-3629281 либо отправить на электронный адрес shar_rfpb@mail.ru