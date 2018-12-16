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Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

17.12.2018 14:42 — Разное | Ежедневник  
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

фото: 7sisters.ru

Рейтинг возглавила Кендалл Дженнер.

23-летняя Кендалл – самая дорогая супермодель в модной индустрии. За 12 месяцев она заработала 22,5 млн долларов, пишет РБК.

С большим отрывом идет Карли Клосс, занимающая вторую строку в «золотом списке». Она заработала 13 млн долларов. В модном бизнесе Карли уже 10 лет, и это ее лучший финансовый результат. Клосс сделала ставку на соцсети, создав личный бренд, и не прогадала – в ее активе контракты со Swarovski, Adidas и Estée Lauder.


  В целом соцсети сыграли весомую роль в росте заработков всей представленных в рейтинге супермоделей. Так, благодаря в том числе интернету Крисси Тейген, супруга композитора Джона Ледженда, заработала 11,5 млн долларов.


Доход Роузи Хантингтон-Уайтли составил 11,5 млн долларов. Последняя, помимо модельной карьеры, зарабатывала и на других проектах - выпустила вторую книгу о кулинарии и поучаствовала в шоу Lip Sync Battle. Хантингтон-Уайтли, запомнившаяся, в частности, своим кинодебютом в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», развивает свой онлайн-магазин Rose Inc.


 
 
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Рейтинг возглавила Кендалл Дженнер.
 
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