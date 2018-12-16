ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безопасность превыше всего

17.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

14 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баскопровёл встречу безопасности с работниками ООО «Мир воды».

В начале выступления Максим Валерьевич рассказал об увеличении количества пожаров на территории Дзержинского района по сравнению с предыдущим годом, привёл примеры гибели людей при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Особое внимание было уделено правилам эксплуатации печей и газовым котлам. Максим Валерьевич напомнил о некоторых правилах эксплуатации газовых котлов: газовые котлы нужно покупать в организациях, которые имеют соответствующую лицензию на продажу; ознакомиться с инструкцией по эксплуатации; ежегодно проводить техническую проверку газового котла; не уменьшать отверстия для вентиляции в окнах и стенах. Так же сотрудник МЧС напомнил о важности оборудования жилых комнат домовладений автономными пожарными извещателями, необходимости поддержания их в исправном состоянии, о многочисленных случаях спасения жизней людей.

Начальник Дзержинского РОЧС рассказал о правилах поведения на льду. Напомнил о действиях, когда вы провалились под лед: не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; раскинуть руки в стороны, и попытаться зацепиться за кромку льда; постараться налечь грудью на край льда и забросить одну, затем вторую ноги на лед; если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

В завершении встречи все присутствующие работники смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баскопровёл встречу безопасности с работниками ООО «Мир...
 
Новости дня
Новости разные
 
18 ноября состоится профсоюзный прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика