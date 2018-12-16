Безопасность превыше всего

14 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баскопровёл встречу безопасности с работниками ООО «Мир воды».

В начале выступления Максим Валерьевич рассказал об увеличении количества пожаров на территории Дзержинского района по сравнению с предыдущим годом, привёл примеры гибели людей при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Особое внимание было уделено правилам эксплуатации печей и газовым котлам. Максим Валерьевич напомнил о некоторых правилах эксплуатации газовых котлов: газовые котлы нужно покупать в организациях, которые имеют соответствующую лицензию на продажу; ознакомиться с инструкцией по эксплуатации; ежегодно проводить техническую проверку газового котла; не уменьшать отверстия для вентиляции в окнах и стенах. Так же сотрудник МЧС напомнил о важности оборудования жилых комнат домовладений автономными пожарными извещателями, необходимости поддержания их в исправном состоянии, о многочисленных случаях спасения жизней людей.

Начальник Дзержинского РОЧС рассказал о правилах поведения на льду. Напомнил о действиях, когда вы провалились под лед: не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; раскинуть руки в стороны, и попытаться зацепиться за кромку льда; постараться налечь грудью на край льда и забросить одну, затем вторую ноги на лед; если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

В завершении встречи все присутствующие работники смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.







