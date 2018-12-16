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28 декабря последний срок уплаты сборов в сфере агроэкотуризма

17.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Дзержинская налоговая обращает внимание ремесленников и субъектов агроэкотуризма о необходимости уплаты сбора за 2019 год не позднее 28.12.2018.

Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности) и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (вне зависимости от количества осуществляемых видов услуг в сфере агроэкотуризма) устанавливается в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты, что в 2018 году составляет 24,50 рубля. Реквизиты на уплату ремесленного сбора можно узнать в налоговом органе по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14, либо по телефонам: (801716) 7-69-46,6-56-81,7-65-68.

Так же напоминаем, что в соответствии с п.8 Указа субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным (т.е. за 2018 год до 10.01.2019), представлять в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма - физического лица (по месту постановки на учет субъекта агроэкотуризма - сельскохозяйственной организации) информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году по форме, установленной Министерством по налогам и сборам.


 
 
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Дзержинская налоговая обращает внимание ремесленников и субъектов агроэкотуризма о необходимости уплаты сбора за 2019 год не позднее 28.12.2018. ...
 
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