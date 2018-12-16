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В Лиде на «зебре» пенсионерка попала под колеса «Мерседеса»
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в шесть часов вечера на пересечении улиц Красноармейская-Куйбышева.
31-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора 70-летнюю жительницу Лидского района. Пенсионерка получила различные телесные повреждения, сообщает
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в шесть часов вечера на пересечении улиц Красноармейская-Куйбышева. 31-летний водитель автомобиля...
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