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В Лиде на «зебре» пенсионерка попала под колеса «Мерседеса»

17.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде на «зебре» пенсионерка попала под колеса «Мерседеса»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в шесть часов вечера на пересечении улиц Красноармейская-Куйбышева.

31-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора 70-летнюю жительницу Лидского района. Пенсионерка получила различные телесные повреждения, сообщает ГАИ.

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в шесть часов вечера на пересечении улиц Красноармейская-Куйбышева. 31-летний водитель автомобиля...
 
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