Лесхозы Беларуси откроют елочные базары 20 декабря



Лесхозы откроют елочные базары 20 декабря в Минской и Брестской областях, а массовая торговля начнется 21 декабря, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет приобрести во всех регионах страны более чем на 1 тыс. торговых точек. Первые елочные базары заработают в Минской и Брестской областях уже 20 декабря, однако массовая торговля в стране начнется на день позже", - сказал Валентин Шатравко.

Источник: БЕЛТА.

