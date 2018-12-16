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Лесхозы Беларуси откроют елочные базары 20 декабря

17.12.2018 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Лесхозы Беларуси откроют елочные базары 20 декабря
БЕЛТА


Лесхозы откроют елочные базары 20 декабря в Минской и Брестской областях, а массовая торговля начнется 21 декабря, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет приобрести во всех регионах страны более чем на 1 тыс. торговых точек. Первые елочные базары заработают в Минской и Брестской областях уже 20 декабря, однако массовая торговля в стране начнется на день позже", - сказал Валентин Шатравко.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет приобрести во всех регионах страны более чем на 1 тыс. торговых точек.
 
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