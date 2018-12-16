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Лесхозы Беларуси откроют елочные базары 20 декабря
17.12.2018 15:22 — Разное | Аргументы и факты
"В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет приобрести во всех регионах страны более чем на 1 тыс. торговых точек. Первые елочные базары заработают в Минской и Брестской областях уже 20 декабря, однако массовая торговля в стране начнется на день позже", - сказал Валентин Шатравко.
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В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет приобрести во всех регионах страны более чем на 1 тыс. торговых точек.
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