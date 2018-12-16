 Ивацевичский район: в результате лобового столкновения пострадали три человека

17 декабря около 09:35 часов на автодороге Р6 "Ивацевичи-Пинск-Столин" произошло дорожно-транспортное происшествие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61662.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной информации: 57-летний г.п.Телеханы Ивацевичского района, управляя автомобилем марки "Фольксваген Каравелла", двигаясь на 24 километре автодороги Р6, со стороны г.Ивацевичи в направлении г.Пинска, осуществляя маневр обгона попутного транспортного средства, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки "Мазда" двигавшимся во встречном направлении. В результате происшествия 69-летний житель д.Омельная Ивацевичского района (водитель автомобиля "Мазда") и 70-летняя пассажирка "Мазда" (супруга водителя), а также 52-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген" (жительница г.п. Телеханы) с тяжелыми травмами госпитализированы в УЗ "Ивацевичская ЦРБ".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61662.php

Читать полностью в источнике с фото:







Установлено, что в автомобиле "Фольксваген" находились 6 человек, включая водителя. Они направлялись в г.п. Телеханы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация будет дополнена.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61662.php

Читать полностью в источнике с фото:





Уважаемые участники дорожного движения! В зимних условиях необходимо выбирать зимний стиль вождения, избегать резких маневров и перестроений на дороге, проявлять повышенное внимание, осторожность, а главное избегать необдуманных обгонов и опережений! Берегите себя и своих близких!