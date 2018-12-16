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Ивацевичский район: в результате лобового столкновения пострадали три человека

17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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17 декабря около 09:35 часов на автодороге Р6 "Ивацевичи-Пинск-Столин" произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61662.php

Ивацевичский район: в результате лобового столкновения пострадали три человека

По предварительной информации: 57-летний г.п.Телеханы Ивацевичского района, управляя автомобилем марки "Фольксваген Каравелла", двигаясь на 24 километре автодороги Р6, со стороны г.Ивацевичи в направлении г.Пинска, осуществляя маневр обгона попутного транспортного средства, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки "Мазда" двигавшимся во встречном направлении. В результате происшествия 69-летний житель д.Омельная Ивацевичского района (водитель автомобиля "Мазда") и 70-летняя пассажирка "Мазда" (супруга водителя), а также 52-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген" (жительница г.п. Телеханы) с тяжелыми травмами госпитализированы в УЗ "Ивацевичская ЦРБ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61662.php

Ивацевичский район: в результате лобового столкновения пострадали три человека
 Ивацевичский район: в результате лобового столкновения пострадали три человека

Установлено, что в автомобиле "Фольксваген" находились 6 человек, включая водителя. Они направлялись в г.п. Телеханы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация будет дополнена.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61662.php

Ивацевичский район: в результате лобового столкновения пострадали три человека

Уважаемые участники дорожного движения! В зимних условиях необходимо выбирать зимний стиль вождения, избегать резких маневров и перестроений на дороге, проявлять повышенное внимание, осторожность, а главное избегать необдуманных обгонов и опережений! Берегите себя и своих близких!

 
 
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17 декабря около 09:35 часов на автодороге Р6 "Ивацевичи-Пинск-Столин" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 57-летний...
 
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