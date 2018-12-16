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Декадная норма осадков выпала по западу Брестской области 16-17 декабря

17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Декадная норма осадков выпала в западной части Брестской области 16-17 декабря. Самые высокие сугробы намело в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61661.php

Декадная норма осадков выпала по западу Брестской области 16-17 декабря

"За сутки 16 декабря и ночь 17 в западных районах выпала декадная норма осадков - 12-15 мм. Высота снежного покрова на большей части территории области составляет 4-10 см, местами до 13 см", - отметила Светлана Жогальская. Особенно снежными последние полтора суток выдались для Пружан (выпало 15 мм осадков), Ивацевичей и Дрогичина (14 мм). В областном центре выпало 13 мм осадков, при этом в городе намело самые большие сугробы, высота которых достигает 13 см.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61661.php

Декадная норма осадков выпала по западу Брестской области 16-17 декабря

Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в Брестской области. Госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы. Сотрудники ГАИ нацелены на обеспечение безопасности и помощь всем участникам дорожного движения. "Сильный снег отрицательно сказывается на видимости и состоянии дорожного покрытия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61661.php

Декадная норма осадков выпала по западу Брестской области 16-17 декабря

Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу по переходам, в темное время суток использовать световозвращающие элементы", - подчеркнули в областной Госавтоинспекции.

 
Теги: Брест
 
 
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Декадная норма осадков выпала в западной части Брестской области 16-17 декабря. Самые высокие сугробы намело в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник...
 
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