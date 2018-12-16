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В результате лобового столкновения VW Passat с маршрутным такси погиб мужчина

17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 17 декабря 2018 года около 11:50 часов на автодороге Р16 "Брест-Высокое" произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61659.php

В результате лобового столкновения VW Passat с маршрутным такси погиб мужчина

По предварительной информации: 44-летний житель аг.Рясна Каменецкого района, управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", двигаясь по автодороге Р16, в направление г.Бреста, не учел погодные условия, состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер", под управлением 24-летнего жителя г.Бреста (маршрутное такси "Брест-Высокое").


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61659.php

В результате лобового столкновения VW Passat с маршрутным такси погиб мужчина

В результате происшествия водитель автомобиля "Фольксваген" погиб на месте аварии. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61659.php

В результате лобового столкновения VW Passat с маршрутным такси погиб мужчина

Информация будет дополнена. Известно, что в маршрутном такси находилось 17 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 17 декабря 2018 года около 11:50 часов на автодороге Р16 "Брест-Высокое" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 44-летний...
 
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