В результате лобового столкновения VW Passat с маршрутным такси погиб мужчина

Сегодня, 17 декабря 2018 года около 11:50 часов на автодороге Р16 "Брест-Высокое" произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 44-летний житель аг.Рясна Каменецкого района, управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", двигаясь по автодороге Р16, в направление г.Бреста, не учел погодные условия, состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер", под управлением 24-летнего жителя г.Бреста (маршрутное такси "Брест-Высокое").



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В результате происшествия водитель автомобиля "Фольксваген" погиб на месте аварии. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



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Информация будет дополнена. Известно, что в маршрутном такси находилось 17 человек.