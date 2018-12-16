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Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Погода на выходные очередной раз порадовала брестчан, но подкинула работы коммунальникам. Выпали обильные осадки в виде снега и наступила зимняя сказка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

В воскресенье дворники поработали ударно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

16 и 17 декабря к расчистке снега на дворовых территориях приступили с шести утра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

Было задействовано свыше двухсот рабочих по комплексной уборке и содержанию дворовых территорий КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и девять единиц техники.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

Однако рабочих рук не хватает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

Работники коммунальных служб будут благодарны неравнодушным горожанам, которые окажут посильную помощь в расчистке снега.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

За уборочным инвентарем можно обратиться в ЖЭС по месту жительства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61657.php

Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

 
Теги: Брест
 
 
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Погода на выходные очередной раз порадовала брестчан, но подкинула работы коммунальникам. Выпали обильные осадки в виде снега и наступила зимняя сказка. В...
 
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