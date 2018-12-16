Коммунальные службы отчитались о процессе расчистки города, но не против помощи

Погода на выходные очередной раз порадовала брестчан, но подкинула работы коммунальникам. Выпали обильные осадки в виде снега и наступила зимняя сказка.



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В воскресенье дворники поработали ударно.



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16 и 17 декабря к расчистке снега на дворовых территориях приступили с шести утра.



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Было задействовано свыше двухсот рабочих по комплексной уборке и содержанию дворовых территорий КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и девять единиц техники.



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Однако рабочих рук не хватает.



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Работники коммунальных служб будут благодарны неравнодушным горожанам, которые окажут посильную помощь в расчистке снега .



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За уборочным инвентарем можно обратиться в ЖЭС по месту жительства.



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