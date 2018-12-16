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Брестский гребной канал приглашает на лыжные прогулки по трассе
17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Итак, дорогие друзья, приятная новость для любителей лыжных прогулок на Брестском гребном канале. Уже сегодня, 17 декабря, в связи с благоприятной естественной заснеженностью лыжероллерной трассы пункт проката спортивного комплекса будет доступен с 14:00.
Погода в ближайшем будущем обещает оставаться "с минусом", поэтому в эти морозные дни приглашаем вас на гребной канал для активного времяпровождения.
Удобный для передвижения теплый костюм, шапочка-шарфик, непременно перчатки, не забудьте с собой термос с чаем и милости просим. Если же замерзнете, помните о том, что на базе центра вас ожидает гостеприимное кафе на первом этаже.
Расценки проката таковы:
- Прокат лыж (совместно с лыжной трассой) - 1 час - 4,20 руб.
* Режим работы лыжной трассы: ежедневно 10.00-22.00. Пункт проката осуществляет выдачу инвентаря до 20:00.
Добро пожаловать!))
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Итак, дорогие друзья, приятная новость для любителей лыжных прогулок на Брестском гребном канале. Уже сегодня, 17 декабря, в связи с благоприятной естественной...
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