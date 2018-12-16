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Посмотрите, каким красивым заснеженный Брест встретил утро понедельника, 17 декабря
17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Порцию заснеженных
Ведь если отбросить все эти неприятности, связанные с нашим постоянным "бегом-бегом" с дома на работу и обратно, то не всё так и плохо выглядит, верно?
Вашему вниманию - этакая утренняя прогулка по заснеженному Бресту. Праздничное освещение набирает обороты. Дворники не успевают расчищать пешеходные дорожки, а снегоуборочной техники на всё не хватает. Ну и ладно...
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Порцию заснеженных "дневных" фотографий вы уже посмотрели, а теперь мы предлагаем вам вернуться на несколько часов назад, и обозреть утренний заснеженный город. ...
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