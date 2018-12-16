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Посмотрите, каким красивым заснеженный Брест встретил утро понедельника, 17 декабря

17.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Порцию заснеженных "дневных" фотографий вы уже посмотрели, а теперь мы предлагаем вам вернуться на несколько часов назад, и обозреть утренний заснеженный город.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61653.php

Посмотрите, каким красивым заснеженный Брест встретил утро понедельника, 17 декабря

Ведь если отбросить все эти неприятности, связанные с нашим постоянным "бегом-бегом" с дома на работу и обратно, то не всё так и плохо выглядит, верно? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61653.php

Посмотрите, каким красивым заснеженный Брест встретил утро понедельника, 17 декабря

Вашему вниманию - этакая утренняя прогулка по заснеженному Бресту. Праздничное освещение набирает обороты. Дворники не успевают расчищать пешеходные дорожки, а снегоуборочной техники на всё не хватает. Ну и ладно...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61653.php

Посмотрите, каким красивым заснеженный Брест встретил утро понедельника, 17 декабря

Большая часть фотографий спряталась под спойлером:

 
Теги: Брест
 
 
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Порцию заснеженных "дневных" фотографий вы уже посмотрели, а теперь мы предлагаем вам вернуться на несколько часов назад, и обозреть утренний заснеженный город. ...
 
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