«Не будет сорта «экстра» — не будет и зарплаты в 800-1000 рублей»

В КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» всегда лидируют по производству молока операторы машинного доения МТК «Тимоховка» Людмила Сидоренко, Любовь Жабина, Елена Куртина (на снимке) и Елена Лавренова. Каждый день дружный квартет надаивает более 11 тонн молока, которые отправляют на переработку только сортом «экстра». Надой на одну фуражную корову весомый — 6528 кг. Главной составляющей такой успешной работы животноводы называют неукоснительное соблюдение технологии. А еще — любовь к животным и высокий уровень заработной платы, который напрямую зависит от количества произведенного качественного молока. «Не будет у нас сорта «экстра» — не будет и зарплаты в 800-1000 рублей», — говорит Любовь Жабина.





Двенадцать лет назад она вместе с мужем Валерием Владимировичем, который сегодня работает на комплексе слесарем, и доченьками-близнецами Любой и Аленой переехали из Алтайского края России в Овсянку.

«В Беларуси очень многое делается для детей. Наши девочки часто болели, а здесь бесплатная медицина, можно отправить на оздоровление в те же санатории, поэтому и решились на переезд по совету нашего знакомого Александра Щербака. Нам предоставили дом, сначала в Сахаровке, потом новый в Овсянке. Сегодня дочери учатся уже на 4 курсе Могилевского колледжа искусств», — с гордостью признается наша героиня.

Почти сорок лет она посвятила работе в животноводстве. На МТК «Тимоховка» ей пришлось освоить новые технологии доения. Опытной доярке хватило одной стажировки на месте, чтобы вечером сразу же приступить к дойке. Говорит, что доить более 550 буренок на современном молочнотоварном комплексе лучше, чем 50 на старенькой ферме с привязным содержанием, где все надо было делать вручную.

По словам председателя профкома Юлии Куртиной, сегодня Любови Васильевне нет равных по мастерству доения. Ни единого замечания по соблюдению технологии. Компетентна по всем вопросам и охотно делится своим опытом с новичками.

Людмила Сидоренко два месяца назад променяла швабру и метелку в школе на доильную установку, очень быстро освоилась на новом месте.

«Почему бы не работать на ферме, когда зарплата почти в 3 раза превышает прежнюю в 270 рублей? — задает риторический вопрос Людмила Михайловна».

«Да и нравятся мне буренки. Для нас все они любимые. Ведь животные тонко чувствуют наше настроение и отвечают на доброжелательное отношение хорошими надоями: рекордсменки дают по 20-25 кг молока в день. Когда с желанием и душой относишься к своему делу, тогда все получается».

Елена Куртина по профессии повар-кондитер, но ничуть не жалеет, что 15 лет назад пошла по стопам мамы и сестры и стала оператором машинного доения: «Мне моя работа нравится. Мы не делим обязанностей на свои и чужие, все делаем сообща. Конечно, чтобы получать такую зарплату, как у нас, надо хорошенько поработать».

Отличным бонусом для доярок является и возможность взять на 30 руб­лей продуктов питания в магазине сельхозпредприятия. Также каждый работник получает по 6 кг свинины по цене 4 рубля за килограмм. В хозяйстве еще позаботились и о том, чтобы чай с сахаром на ферме был бесплатным.

Своим трудолюбием и ответственностью, желанием все сделать на совесть наши героини завоевали уважение среди коллег.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова