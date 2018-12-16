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И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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На выходных в спорткомплексе БГСХА прошел областной чемпионат по экипировочному пауэрлифтингу. В нем приняли участие команды из Горок, Минска, Могилева, Мстиславля, Витебска, Орши, Рогачева, Жлобина.

Очень много фотографий с соревнований смотрите здесь.

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

 

Фото – vk.com/powerlifting_gorki


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  На выходных в спорткомплексе БГСХА прошел областной чемпионат по экипировочному пауэрлифтингу. В нем приняли участие команды из Горок, Минска, Могилева,...
 
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