|
И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу
17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
На выходных в спорткомплексе БГСХА прошел областной чемпионат по экипировочному
Очень много фотографий с соревнований смотрите
Фото – vk.com/powerlifting_gorki
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходных в спорткомплексе БГСХА прошел областной чемпионат по экипировочному пауэрлифтингу. В нем приняли участие команды из Горок, Минска, Могилева,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)