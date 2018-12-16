И снова силачи в БГСХА. Прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

На выходных в спорткомплексе БГСХА прошел областной чемпионат по экипировочному пауэрлифтингу . В нем приняли участие команды из Горок, Минска, Могилева, Мстиславля, Витебска, Орши, Рогачева, Жлобина.

Очень много фотографий с соревнований смотрите здесь .

































Фото – vk.com/powerlifting_gorki