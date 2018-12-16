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В Гомеле столкнулись две иномарки без техосмотра, пострадал водитель одной из них
17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
ДТП произошло в Новобелицком районе города в утренний час.
— Женщина-водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Сitroen, при выезде на нерегулируемое пересечение не предоставила преимущества, не уступила дорогу автомобилю Audi. Произошло столкновение транспортных средств, — рассказала о ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.
38-летний водитель Audi получил переломы и ушибы и был доставлен в медучреждение. При уточнении личностей участников ДТП и проверке документов оказалось, что на оба транспортных средства отсутствует допуск к вождению, то есть оказались не в порядке техпаспорта.
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло в Новобелицком районе города в утренний час. — Женщина-водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Сitroen, при выезде на...
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