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В Гомеле столкнулись две иномарки без техосмотра, пострадал водитель одной из них

17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Гомеле столкнулись две иномарки без техосмотра, пострадал водитель одной из них

ДТП произошло в Новобелицком районе города в утренний час. 

— Женщина-водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Сitroen, при выезде на нерегулируемое пересечение не предоставила преимущества, не уступила дорогу автомобилю Audi. Произошло столкновение транспортных средств, — рассказала о ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. 

38-летний водитель Audi получил переломы и ушибы и был доставлен в медучреждение. При уточнении личностей участников ДТП и проверке документов оказалось, что на оба транспортных средства отсутствует допуск к вождению, то есть оказались не в порядке техпаспорта.

По факту ДТП проводится проверка. 


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ДТП произошло в Новобелицком районе города в утренний час.  — Женщина-водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Сitroen, при выезде на...
 
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