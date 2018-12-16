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В конце уходящего 2018 года ожидается два переноса рабочих дней

17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В конце уходящего 2018 года ожидается два переноса рабочих дней

Напомним, что согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2017 года № 903, в конце уходящего года ожидается два переноса рабочих дней.

Так, католическое Рождество выпадает на вторник, в связи с чем рабочий день с понедельника 24 декабря переносится на субботу 22 декабря. А последний рабочий день 2018 года переносится с понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.

Соб. инф

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Напомним, что согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2017 года № 903, в конце уходящего года ожидается два переноса...
 
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