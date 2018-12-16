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Песков: тема объединения России и Беларуси не обсуждалась

17.12.2018 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Песков: тема объединения России и Беларуси не обсуждалась

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что якобы «планов полного объединения РФ и Беларуси нет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня. Об этом сообщает interfax.by.

"В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос очень плотной интеграции РФ и Беларуси с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, "РФ и Беларусь имеют союзнические отношения, Беларусь является нашим братским самым близким партнером - стратегическим союзным партнером".

"Беларусь - это наш союзник с большой буквы", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

14 декабря 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России.

 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что якобы «планов полного объединения РФ и Беларуси нет».
 
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