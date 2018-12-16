В Ивацевичском районе лоб в лоб столкнулись VW и Mazda: серьезно пострадали три человека

Три человека пострадали в лобовой аварии в Ивацевичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 17 декабря около, 09.35, на трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. По предварительной информации, 57-летний водитель Volkswagen Caravelle ехал со стороны Ивацевичей в направлении Пинска. На 24-м километре дороги при обгоне он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречной Mazda.





В результате происшествия 69-летний водитель Mazda и его 70-летняя супруга, а также 52-летняя пассажирка VW получили тяжелые травмы и были госпитализированы.