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В Ивацевичском районе лоб в лоб столкнулись VW и Mazda: серьезно пострадали три человека

17.12.2018 16:38 — Разное | Tut.by  
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Три человека пострадали в лобовой аварии в Ивацевичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 17 декабря около, 09.35, на трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. По предварительной информации, 57-летний водитель Volkswagen Caravelle ехал со стороны Ивацевичей в направлении Пинска. На 24-м километре дороги при обгоне он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречной Mazda.


В результате происшествия 69-летний водитель Mazda и его 70-летняя супруга, а также 52-летняя пассажирка VW получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

 
 
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Авария произошла 17 декабря около, 09.35, на трассе Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин.
 
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