Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году. 2 января является рабочим днем. Рабочий день с понедельника 6 мая переносится на субботу 4 мая; со среды 8 мая – на субботу 11 мая (выходные – 5,6,7,8,9 мая) 10 и 11 мая – рабочие дни. с пятницы 8 ноября – на субботу 16 ноября (выходные – 7, 8, 9, 10 ноября). Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году. 2 января является рабочим днем. Рабочий день с понедельника 6 мая переносится на...