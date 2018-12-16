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Потеря родителей изменит вас навсегда: неважно, сколько вам лет

17.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Потеря родителей изменит вас навсегда: неважно, сколько вам лет

Это действительно тяжело! Пока наши родители живы - мы дети! А их потеря - удар на всю жизнь и неважно, сколько вам лет.

Исследования подтверждают, что горе от потери родителей может фактически изменить работу нашего мозга и иметь длительные физические последствия, пишет Scary Mommy.

За чувство боли и горя в нашем мозге отвечают цингулярная извилина, фронтальная кора и мозжечок. Они также ответственные за воспоминания, сон и аппетиты.

Это объясняет, почему, когда мы находимся в состоянии глубокого горя или депрессии, мы сталкиваемся с расстройством сна и аппетита.

Потеря родителей в более раннем возрасте - это внезапное горе, которое может привести к гневу и депрессии.

Наличие времени, чтобы подготовиться и принять потерю родителя, когда отец или мать болеют - помогают нам легче справиться с горем.

Потеря родителя может привести к повышенному риску долговременных эмоциональных и психических проблем, таких как депрессия, беспокойство и токсикомания.

Потеря родителя в детстве только увеличивает эти шансы. Примерно один из 20 детей в возрасте до 15 лет потерял одного или обоих родителей.

Когда дело доходит до смерти кого-то из родителей, не существует такой вещи, как «пережить это».

Независимо от того, какие у вас были отношения с ними, или какими родителями они были. Это глубоко и навсегда меняет нас - умственно, физически и эмоционально - на всю оставшуюся жизнь.

Цените своих родителей, любите их, пока они живы!

 
 
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Это действительно тяжело! Пока наши родители живы - мы дети! А их потеря - удар на всю жизнь и неважно, сколько вам лет. Исследования...
 
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