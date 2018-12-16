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Новый чемпионы! Кубок газеты «Іўеўскі край” по мини-футболу (+видео)

17.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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16 декабря завершились игры и определился обладатель Кубка по мини-футболу, учрежденного газетой «Іўеўскі край”. Им стала команда «ГСПЛ-2».

Новый чемпионы! Кубок газеты «Іўеўскі край” по мини-футболу (+видео)

15 декабря было проведено четыре игры, в которых «Юратишки» выиграли у «РОЧС» со счетом 3:1, «Минчане» победили «ГСПЛ-1» со счетом 10:5, «Надежда» оказалась сильнее «ДРСУ-156»: 6:3. Из-за неявки команды «Трабы» была присуждена победа (5:0) команде «ГСПЛ-2».

16 декабря в упорной борьбе «Юратишки» победили «Надежду» со счетом 1:0.

На пути к победе «ГСПЛ-2» выиграли у «Надежды» (6:2) и «Юратишек» (7:3). Причем, последняя игра, в которой и определился победитель, была более чем боевой и зрелищной. После первого тайма «Юратишки» вели со счетом 2:1. И только мобилизовав все свои силы, проявив характер и упорство, лицеисты добились большого преимущества и стали чемпионами турнира. Им и вручен Кубок газеты “Іўеўскі край”.

Новый чемпионы! Кубок газеты «Іўеўскі край” по мини-футболу (+видео)

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4760-p.html#sigProIdc1e42a3ed4

Новый чемпионы! Кубок газеты «Іўеўскі край” по мини-футболу (+видео)

Команда победителей выступала в следующем составе: Антон Шамбецкий, Андрей Сильванович, Владимир Казаченко (капитан команды), Олег Ашейчик, Артем Юруш, Игорь Венскель, Денис Зеневич, Вадим Казак, Илья Ярошко, Павел Венскель.

Лучшим игроком организаторами турнира признан Антон Бойса из команды «Юратишки», занявшей второе место. Лучшим бомбардиром - Артем Юруш, игравший за «ГСПЛ-2». Лучшим вратарем соревнований признан Артур Тулько из команды «Надежда», которая также вошла в тройку призеров Кубка.

Надо отметить, что, как всегда, игры по мини-футболу собирают большое количество болельщиков. Посмотреть на игру и поддержать футболистов приходят их близкие и друзья, приходят приверженцы этого вида спорта. С тех пор, как проводится турнир, а это более 20 лет, есть и те, кто не пропустил ни одних игр.

И на этот раз в зале ГСПЛ собралось много зрителей, которые очень эмоционально поддерживали свои любимые команды.

Новый чемпионы! Кубок газеты «Іўеўскі край” по мини-футболу (+видео)

А сами игроки по окончании турнира высказали предложение проводить подобные соревнования дважды в год. Организаторами Кубка пожелание будет обязательно рассмотрено, и , возможно, в следующем году внесутся изменения в Положение соревнования. В качестве первой идеи, которую хотелось бы рассмотреть, это участие в Кубке юных спортсменов  - школьников наших учреждений образования, которые будут соревноваться в своей возрастной категории.

В завершение коллектив редакции «ІК» выражает благодарность соорганизаторам Кубка – отделу спорта и туризма райисполкома, судьям, дирекции ГСПЛ за предоставленное помещение.

Спасибо большое всем спортсменам, принявшим участие в Кубке, за насыщенные интересными и запоминающимися голами и атаками моменты, за одержимость этой прекрасной спортивной игрой!

До встречи на следующем турнире!

Новый чемпионы! Кубок газеты «Іўеўскі край” по мини-футболу (+видео)

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 84
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16 декабря завершились игры и определился обладатель Кубка по мини-футболу, учрежденного газетой «Іўеўскі край”. Им стала команда «ГСПЛ-2». 15 декабря было...
 
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