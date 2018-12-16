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Все ради Меган. Чтобы не расстраивать жену, принц Гарри откажется от королевской традиции

17.12.2018 17:08 — Разное | Tut.by  
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Мы уже писали о том, что Меган Маркл очень любит животных: у герцогини живут собаки, спасенные из приюта, она придерживается вегетарианства и отказалась от меха в своем гардеробе. Кажется, взгляды Меган влияют и на ее мужа принца Гарри.


Фото: Reuters

В этом году принц впервые отказался от участия в традиционной охоте на фазанов, которая проходит в Сандригеме. Более 20 лет Гарри охотился вместе с отцом и братом, но Меган категорически против кровавых развлечений и жестокости в отношении животных. Чтобы не заставлять жену переживать, принц не будет участвовать в охоте, — сообщает Daily Mail.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Prince Harry & Meghan Markle

 
 
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Гарри не поедет на охоту, чтобы Меган не переживала. И это очень мило.
 
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