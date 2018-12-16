Все ради Меган. Чтобы не расстраивать жену, принц Гарри откажется от королевской традиции

Мы уже писали о том, что Меган Маркл очень любит животных: у герцогини живут собаки, спасенные из приюта, она придерживается вегетарианства и отказалась от меха в своем гардеробе. Кажется, взгляды Меган влияют и на ее мужа принца Гарри.



Фото: Reuters