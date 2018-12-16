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Все ради Меган. Чтобы не расстраивать жену, принц Гарри откажется от королевской традиции
Мы уже писали о том, что Меган Маркл очень любит животных: у герцогини живут собаки, спасенные из приюта, она придерживается вегетарианства и
В этом году принц впервые отказался от участия в традиционной охоте на фазанов, которая проходит в Сандригеме. Более 20 лет Гарри охотился вместе с отцом и братом, но Меган категорически против кровавых развлечений и жестокости в отношении животных. Чтобы не заставлять жену переживать, принц не будет участвовать в охоте, —
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