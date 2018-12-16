Исполком IBU одобрил переход двух россиян в сборную Беларуси по биатлону

15 декабря в австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU, на котором в том числе рассмотрен вопрос перехода россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.



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— Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси, сообщила пресс-службе Белорусской федерации биатлона генеральный секретарь БФБ Дарья Леош (Домникова).

Отметим, что Елена Кручинкина и Никита Лобастов в числе еще нескольких своих соотечественников перебрались из России в Беларусь летом, но разрешение на выступление за новую страну получили не сразу.

Между тем сестра-близнец Кручинкиной Ирина уже успела дебютировать за сборную Беларуси и даже в первой же спринтерской гонке Кубка IBU взяла серебро .

А накануне в составе сборной Беларуси Ирина Кручинкина заняла 5-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

— Когда приехали только в сборную, видели, как они стреляют, как передвигаются. Смотришь, это же олимпийские чемпионки, но они такие простые и общительные, команда такая теплая, уютная. Мы с Леной просто наслаждаемся и рады, что все так получилось, — рассказала Ирина Кручинкина в интервью Агентству телевизионных новостей на «Беларусь 1».