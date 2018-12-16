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Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре увеличилось на 6,1 процента

17.12.2018 17:14 — Разное | Ежедневник  
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Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре увеличилось на 6,1 процента

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-ноябре в текущих ценах составил 100 млрд долларов, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-ноября 2017-го. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,3%; в обрабатывающей промышленности - на 6,2%; в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,1%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2018 года к ноябрю 2017-го составил 103,1%, к октябрю 2018 года - 100,4%. Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-ноябрь 2018 года превысил уровень одиннадцати месяцев 2017-го.

Наибольший прирост наблюдался в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 13,9%), транспортных средств и оборудования (на 13,1%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 8,6%), химических продуктов (на 6,3%).
 

 
 
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Объем промышленного производства в Беларуси в январе-ноябре в текущих ценах составил 100 млрд долларов, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-ноября 2017-го. Об...
 
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