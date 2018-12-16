Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре выросло на 6,1%

В Беларуси в январе-ноябре 2018 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах Br100 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 6,1%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Темп роста объемов промпроизводства в Беларуси замедляется: в январе-марте 2018 года прирост составлял 9,4%, по итогам первого полугодия - 7,8%, в январе-октябре - 6,4%.

В структуре основных видов экономической деятельности прирост объемов производства по итогам 11 месяцев 2018 года составил: в горнодобывающей промышленности – 3,3%, в обрабатывающей промышленности -6,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 7,1%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов – 0,4%.

Наибольший прирост наблюдался в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности (14,1%), машин и оборудования (13,9%), транспортных средств и оборудования (13,1%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (8,6%), химических продуктов (6,3%).

В 2017 году объем производства промышленной продукции в Беларуси составил Br93 млрд и вырос по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 6,1%.