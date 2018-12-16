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БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы
17.12.2018 17:13 — Разное | Аргументы и факты
Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает БЕЛТА.
Первую игру за выход в 1/8 финала подопечные Алексея Баги проведут 14 февраля на своем поле, ответную - 20 февраля в британской столице.
Составы остальных пар 1/16 финала Лиги Европы:
"Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия),
"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия),
"Рапид" (Вена, Австрия) - "Интер" (Милан, Италия),
"Славия" (Прага, Чехия) - "Генк" (Бельгия),
"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Леверкузен, Германия),
"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия),
"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Лондон, Англия),
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия),
"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Валенсия" (Испания),
"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Севилья, Испания),
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина),
"Лацио" (Рим, Италия) - "Севилья" (Испания),
"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия),
"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Вильярреал" (Испания),
"Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).
Первые матчи 1/16 финала состоятся 12 и 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля 2019 года.
Встречи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 11 и 18 апреля, полуфиналы - 2 и 9 мая, решающий поединок Лиги Европы состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.
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Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне
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