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БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы

17.12.2018 17:13 — Разное | Аргументы и факты  
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БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы
Фото из открытых источников


Борисовский БАТЭ в 1/16 финала футбольной Лиги Европы встретится с лондонским "Арсеналом".

Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает БЕЛТА.

Первую игру за выход в 1/8 финала подопечные Алексея Баги проведут 14 февраля на своем поле, ответную - 20 февраля в британской столице.

Составы остальных пар 1/16 финала Лиги Европы:

"Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия),

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия),

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Интер" (Милан, Италия),

"Славия" (Прага, Чехия) - "Генк" (Бельгия),

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Леверкузен, Германия),

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия),

"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Лондон, Англия),

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия),

"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Валенсия" (Испания),

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Севилья, Испания),

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина),

"Лацио" (Рим, Италия) - "Севилья" (Испания),

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия),

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Вильярреал" (Испания),

"Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).

Первые матчи 1/16 финала состоятся 12 и 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля 2019 года.

Встречи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 11 и 18 апреля, полуфиналы - 2 и 9 мая, решающий поединок Лиги Европы состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне
 
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